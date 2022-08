Torna il Mercatino degli Uccelli

A Settembre 2021 l’Amministrazione comunale di Cuggiono si è affidata a Wiseair per monitorare lo stato dell’aria sul territorio del Comune. I dati raccolti dai due sensori Wiseair, installati in piazza della Vittoria e in via del Ponte, hanno permesso di monitorare appunto la qualità dell’aria in tempo reale durante questi mesi e permettono oggi di condividere delle analisi più complete sull’andamento delle concentrazioni su tutto il primo semestre di rilevazioni.