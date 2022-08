"Segnalate i guasti"

Il sindaco Giovanni Cucchetti è voluto intervenire per richiedere ai cittadini un 'aiuto' per le segnalazioni di eventuali disagi.

Sono giorni di lavoro per le vie cuggionesi. Dopo i temporali della scorsa settimana, infatti, si registrano ancora diverse problematiche agli impianti di illuminazione pubblica, creando non pochi disagi e rischi per la sicurezza. Il sindaco Giovanni Cucchetti è voluto intervenire per richiedere ai cittadini un 'aiuto' per le segnalazioni di eventuali disagi. "I recenti temporali hanno aggravato la situazione dei punti luce presenti in paese che sono stati ulteriormente danneggiati - ha commentato - Per risolvere nel modo più celere e efficiente tale disservizio chiediamo la partecipazione dei cittadini nel segnalare gli eventuali guasti inviando una mail a: protocollo [at] comune [dot] cuggiono [dot] mi [dot] it Per rendere il servizio più puntuale, sarà necessario specificare nella segnalazione l'esatta ubicazione del guasto dell'impianto di pubblica illuminazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!