'Un Mare di Porti Lontani': a Cuggiono va in scena il docufilm sulla missione della Open Arms

A Palazzo Kuster il docufilm di Marco Daffra: un viaggio tra dolore, coraggio e solidarietà.

Un appuntamento da segnare in agenda per chi crede ancora nel valore della solidarietà e nell'urgenza di raccontare ciò che accade nel Mediterraneo. Giovedì 24 luglio alle ore 21, a Palazzo Kuster (via Roma 2, Cuggiono), sarà presentato il docufilm realizzato da Marco Daffra, frutto di un viaggio straordinario a bordo della nave Open Arms.

Daffra, con la sua cinepresa, ha documentato oltre mille chilometri di navigazione — da Carrara a Siracusa — testimoniando il lavoro quotidiano, silenzioso e fondamentale di chi presta aiuto in mare a chi fugge da guerre, miseria e persecuzioni. Il risultato è un'opera intensa, di grande valore morale e con una potente capacità espressiva, capace di scuotere le coscienze e restituire senso al concetto stesso di umanità.

La serata, che vedrà anche la presenza dell’autore, sarà occasione di confronto e riflessione, grazie al coinvolgimento di diverse realtà attive nel campo dei diritti umani e della solidarietà: Ecoistituto, RESQ, Emergency, Mediterranea, ANPI, ACLI, con il patrocinio del Comune di Cuggiono.

L'iniziativa è promossa dalla sezione ANPI "Martino Barni" di Inveruno e Cuggiono.

