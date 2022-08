Salvati i mici trovati nel cassonetto

Per due gattini dell'età di quindici giorni, che ad Arluno correvano seri rischi per la loro vita, vi è però stato il lieto fine.

Li hanno trovati vicino a un cassonetto di via Adamello. Per due gattini dell'età di quindici giorni, che ad Arluno correvano seri rischi per la loro vita, vi è però stato il lieto fine. L'episodio è stato reso noto sui social e rappresenta un ennesimo caso di abbandono di animali, piaga che, anche nella calda stagione, non si arresta. I felini, dichiara chi ha dato notizia del loro ritrovamento, stanno adesso bene e sono stati portati in un luogo sicuro per essere curati e accuditi. Il problema è sottolineato periodicamente dalla Protezione Animali di Legnano che ha attualmente 73 cani e 128 gatti in attesa di trovare una famiglia desiderosa di occuparsi davvero di loro. Un discorso che è, prima di tutto, di civiltà.

