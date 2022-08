Madonna di Grèe in festa

5 agosto: Festa della Madonna di Grèe. La tradizione, insomma, che si è rinnovata ed è tornata puntuale proprio nel Santuario del nostro territorio. Due i principali momenti: la Santa Messa delle 10 e, quindi, il Rosario delle 15. Una giornata dove i fedeli e i cittadini si sono ritrovati e hanno trascorso qualche ora in compagnia.

