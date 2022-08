Arriva la Fiaccolata... e allora nell'attesa di accogliere il gruppo ecco che si farà festa tutti insieme. Sabato 27 agosto 'Apericena in compagnia' in oratorio a Nosate.

Arriva la Fiaccolata... e allora nell'attesa di accogliere il gruppo ecco che si farà festa tutti insieme. Sabato 27 agosto (giorno, appunto, in cui arriverà la fiaccola), dalle 19 all'oratorio di Nosate, infatti, è in programma l'apericena in compagnia. Il costo è di 10 euro (prima consumazione inclusa) e per ulteriori informazioni o prenotare, contattare il numero 339/2224824.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!