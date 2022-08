La 'quattro giorni' di 'Festa della Birra'

Quattro serate di musica e divertimento. Ecco, infatti, a settembre, alla tensostruttura coperta del campo sportivo, la Festa della Birra di Arconate.

Quattro serate di musica, divertimento e voglia di stare insieme. Ecco, infatti, a settembre, alla tensostruttura coperta del campo sportivo di via Delle Vittorie, la 'Festa della Birra' di Arconate. Si comincerà, allora, giovedì 1 con 'Il Pagante', mentre venerdì 2 sarà la volta di 'Jolly Blu' (tributo a Max Pezzali e agli 883); ancora sabato 3 spazio a 'The McChicke Show' e, infine, domenica 4 'Domani Smetto' (tributo agli Articolo 31 e a J-Ax). Tutte le sere, inoltre, ottima cucina. Prenotazioni per le cene del 2, 3 e 4 settembre (dal 16 agosto) al numero 351/7282820 oppure sul sito www.arconate.org.

