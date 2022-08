Ponte Ticino: "Non più accettabile"

Ponte sul Ticino: "Non è più accettabile sopportare ancora passivamente altre chiusure". La voce è quella del sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi.

Ponte sul Ticino: "Non è più accettabile sopportare ancora passivamente altre chiusure". La voce è quella del sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi, dopo l'ennesima proroga di 'stop' al transito durante le ore notturne, stavolta fino al 10 agosto (inizialmente era prevista al 6). E così ecco che lo stesso primo cittadino ha chiesto un incontro in tempi immediati "A ANAS e FerrovieNord per avere quantomeno un cronoprogramma effettivo dei lavori, ma soprattutto per trovare alternative per i tanti lavoratori e non solo che si ritrovano ogni giorno in coda o a fare percorsi alternativi - ribadisce - Chiediamo quindi a SATAP, gestore dell'A4 Milano - Torino, di accogliere la nostra richiesta di confronto e di non dimostrarsi sorda come lo scorso anno. Farò tutto quello che è nelle mie possibilità di sindaco per far valere gli interessi di tutti i turbighesi".

