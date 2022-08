La Castanese torna in campo

Partita ufficialmente la stagione della Castanese con il raduno al campo sportivo. Sabato allenamento congiunto contro la Pro Patria e poi si partirà per il ritiro in Val Chiavenna.

Partita ufficialmente la stagione della Castanese con il raduno al campo sportivo 'Annibale Sacchi'. Mister, staff tecnico, squadra e dirigenza si sono, appunto, ritrovati per dare il via ufficiale al nuovo anno che vedrà i neroverdi impegnati in serie D. E, dopo i primi giorni di preparazione (con una doppia sessione), sabato sarà la volta di un allenamento congiunto contro la Pro Patria, per poi partire lunedì prossimo alla volta della Val Chiavenna, per proseguire il ritiro nei 6 giorni successivi.

