"Contro l'abbandono dei rifiuti"

Abbandono dei rifiuti: "L'attenzione è e sarà massima". L'assessore Binaghi e il consigliere Brunini al lavoro per una serie di azioni di prevenzione e contrasto.

Abbandono di rifiuti: "L'attenzione è e sarà massima". "Fin dal primo giorno che ci siamo insediati alla guida di Magnago e Bienate - dice l'assessore Ferruccio Binaghi - ci siamo chiesti se è stato fatto tutto il possibile e cosa si potrebbe fare per limitare simili situazioni. Non possiamo, infatti, tollerare tali comportamenti scorretti che inficiano il decoro urbano e creano problemi igienico-sanitario; pertanto, ci muoveremo con ogni mezzo a disposizione per prevenire e contrastare questi atteggiamenti". Azioni mirate e a più riprese, dunque. "Vogliamo approcciarci in maniera diversa, mettendo in atto delle soluzioni che siano maggiormente incisive - continua il consigliere Emanuele Brunini - Con l'ufficio tecnico e con la Polizia locale abbiamo già avuto alcuni momenti di confronto per valutare come muoverci. Ad esempio, incrementeremo il monitoraggio e la sorveglianza su tutto il territorio e assieme acquisteremo altre fototrappole". Senza dimenticare, come sottolinea di nuovo lo stesso Binaghi "E' fondamentale una campagna specificia di comunicazione, che abbia quale obiettivo il diffondere nella comunità la consapevolezza che abbandonare rifiuti è un gesto molto grave e una pratica incivile. Serve, quindi, che la cittadinanza sia coinvolta e sensibilizzata".

