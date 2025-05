Nuovo parcheggio al campo

Un nuovo parcheggio pubblico a est dell’impianto sportivo di via Montale a Magnago, su un’area attualmente privata, ma già destinata a servizi pubblici.

Un nuovo parcheggio pubblico a est dell’impianto sportivo di via Montale a Magnago, su un’area attualmente privata, ma già destinata a servizi pubblici. Una scelta che nasce dalla necessità di rispondere a un'esigenza concreta: la carenza di posti auto in occasione delle tante attività sportive e ricreative ospitate dall’impianto, che spesso porta a parcheggi lungo la carreggiata, con disagi alla viabilità e rischi per pedoni e ciclisti. Il progetto mira, dunque, a migliorare la fruibilità delle strutture sportive, favorire una circolazione più ordinata e sicura, garantire un'area di sosta adeguata per auto, moto e biciclette e integrare soluzioni attente all’ambiente, rispettando i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e l’invarianza idraulica, per una gestione responsabile delle risorse.

