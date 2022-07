Sostegno alla promozione educativa e culturale

Regione Lombardia ha approvato i criteri per la predisposizione del bando a sostegno di progetti di promozione educativa culturale.

Con delibera digGiunta 6734 del 25 luglio 2022, Regione Lombardia ha approvato i criteri per la predisposizione del bando a sostegno di progetti di promozione educativa culturale – anno 2022 e del bando a sostegno di iniziative di promozione educativa culturale realizzate da soggetti riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022-2024. BANDO A SOSTEGNO DI PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE – ANNO 2022 - Obiettivi: sostenere progetti di qualità, che mirino a promuovere la realizzazione e la diffusione di attività, eventi, manifestazioni e spettacoli in ambito culturale. Beneficiari: enti, associazioni e fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale senza fine di lucro o con l’obbligo statutario di reinvestire gli utili nell’attività di impresa; enti locali singoli o associati (Province lombarde; Comuni e Città Metropolitane lombardi; Comunità montane lombarde, Unioni di comuni lombardi). Risorse: costo totale degli interventi pari a 1.067.500 di euro di risorse regionali (854.000 euro per il 2022, 213.500 euro per il 2023). Azioni: progetti annuali di promozione culturale, quali iniziative, eventi e manifestazioni di promozione educativa e culturale e di spettacolo; mostre, festival, rassegne, convegni, seminari, incontri e iniziative in ambito culturale. BANDO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE EDUCATIVA CULTURALE REALIZZATE DA SOGGETTI RICONOSCIUTI DI RILEVANZA REGIONALE PER IL TRIENNIO 2022‐2024 - Obiettivi: valorizzare il ruolo dei soggetti riconosciuti di rilevanza regionale, prevedendo un sostegno pluriennale per iniziative di promozione educativa culturale realizzate sul territorio regionale e contraddistinte per la continuità pluriennale nella formula di offerta culturale. Beneficiari: soggetti in possesso del riconoscimento di rilevanza regionale nell’ambito della promozione educativa culturale per il periodo 2022-2024 (art. 7 l.r. 25/2016). Risorse: costo totale degli interventi pari a 250mila euro di risorse regionali (187.500 euro per il 2022, 62.500 euro per il 2023). Il bando selezionerà le iniziative di promozione educativa culturale da sostenere per il triennio 2022/24 e assegnerà il contributo per l’annualità. Azioni, in particolare il bando supporta: festival di letteratura e di poesia, di divulgazione scientifica, di filosofia, di arte contemporanea, iniziative/eventi di valorizzazione e di promozione dei beni culturali immobili, iniziative di promozione delle arti visive in contesti non usuali. L’uscita dei bandi è prevista nella prima metà del mese di agosto, con apertura della procedura tramite la piattaforma regionale BandiOnLine da settembre.

