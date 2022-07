Due appartamenti inclusivi

Approvazione in consiglio comunale del DUP e via libera a Corbetta al progetto vincitore di 350 mila euro di fondi del PNRR per realizzare 2 appartamenti inclusivi dove vivranno persone e ragazzi con disabilità.

Approvazione in consiglio comunale del DUP e via libera a Corbetta al progetto vincitore di 350 mila euro di fondi del PNRR per realizzare 2 appartamenti inclusivi dove vivranno persone e ragazzi con disabilità. "Un'iniziativa unica nel suo genere a livello territoriale e che ora diventerà realtà, grazie alla grande collaborazione con 'La Quercia APS' - ha scritto il sindaco Marco Ballarini - Siamo orgogliosi di questo progetto, soprattutto per il futuro delle persone con disabilità, favorendo la loro autonomia abitativa".

