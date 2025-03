Il servizio ‘Nonni Vigili’

Il sindaco Marco Ballarini ha recentemente espresso, a nome di tutta l'Amministrazione Comunale, un sincero ringraziamento a questi cittadini che dedicano il loro tempo e il loro impegno per garantire la sicurezza

I nonni non sono solo pilastri fondamentali delle famiglie, ma rappresentano anche una risorsa insostituibile per la comunità. A Corbetta, il servizio dei "Nonni Vigili", organizzato dai volontari Auser, ne è una dimostrazione concreta. Il sindaco Marco Ballarini ha recentemente espresso, a nome di tutta l'Amministrazione Comunale, un sincero ringraziamento a questi cittadini che dedicano il loro tempo e il loro impegno per garantire la sicurezza nei pressi delle scuole e nelle aree più frequentate dai bambini e dalle famiglie. "Siete un esempio per tutte le nuove generazioni, per il prezioso e generoso spirito di dedizione che donano a tutte e tutti noi!", ha dichiarato il primo cittadino. Il servizio dei Nonni Vigili è un'attività di volontariato che permette a molte persone della terza età di sentirsi parte attiva della società, valorizzando la loro esperienza e il loro senso di responsabilità. Ogni giorno, questi volontari presidiano le aree scolastiche durante gli orari di entrata e uscita degli studenti, aiutando i bambini ad attraversare la strada in sicurezza e offrendo un punto di riferimento rassicurante per genitori e insegnanti. Oltre all'aspetto pratico della sicurezza stradale, il loro operato ha un forte valore educativo. I Nonni Vigili insegnano con il loro esempio l'importanza del rispetto delle regole e della solidarietà, trasmettendo ai più giovani un senso di comunità e di appartenenza. L'iniziativa di Corbetta non è un caso isolato: molte città italiane hanno adottato questo servizio, riconoscendone il valore sia in termini di sicurezza che di inclusione sociale. Il contributo dei Nonni Vigili non si limita a garantire un attraversamento sicuro, ma si traduce in un vero e proprio atto d'amore verso la comunità e le nuove generazioni. L'auspicio è che sempre più persone decidano di aderire a questo progetto, rafforzando il legame tra le generazioni e rendendo le città luoghi più sicuri e accoglienti.

