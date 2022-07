'Summer Camp': quattro serate tutte da ridere

Quattro serate per ridere. In un momento nel quale, di ritrovare il sorriso o quantomeno un po' di serenità, si avverte un bisogno estremo. Il Comune di Parabiago propone per il mese di agosto la manifestazione 'Summer Camp 2022'.

Quattro serate per ridere. In un momento nel quale, di ritrovare il sorriso o quantomeno un po' di serenità, si avverte un bisogno estremo. Il Comune di Parabiago propone per il mese di agosto la manifestazione 'Summer Camp 2022'. Il primo spettacolo, in programma come tutti gli altri a Villa Corvini e con inizio alle 21, avrà per protagonista Stefano Chiodaroli sabato 6 agosto. Sabato 13, invece, sarà la volta del comico originario di Busto Garolfo, Max Pisu. Sabato 20 la serata sarà caratterizzata dagli slanci di umorismo di Maria Pia Timo. Sabato 27 chiuderà Claudio Lauretta. Comici noti al grande pubblico che certamente consentiranno di trascorrere qualche ora in evasione.

