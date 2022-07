'La mia Banda suona il Rock': appuntamento con il Corpo Bandistico 'Santa Cecilia' di Arconate, sabato 30 luglio, alle 21.15, in piazza Libertà.

'La mia Banda suona il Rock': appuntamento con il Corpo Bandistico 'Santa Cecilia' di Arconate, sabato 30 luglio, alle 21.15, in piazza Libertà. Dirige il maestro Rosabianca Perego, con la partecipazione di Luca Maggioni e Barbara Pariani e Marco Ambrosi ('Scuola Creamusica'). L'ingresso è libero e, in caso di maltempo, il concerto si terrà presso l'auditorium comunale di via Montello.

