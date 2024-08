Arconate: 'show' Lamborghini

Ospite d'eccezione per la festa Patronale di Arconate. Sul palco in piazza, infatti, lunedì sera ecco che è arrivata Elettra Lamborghini.

“Stasera fammi volare nel blu di queste vacanze italiane…”, per riprendere proprio alcune parole di una delle sue canzoni (cantata assieme a Shade). E, alla fine, ad Arconate l’altra sera si è volato, eccome! Altroché se si è volato! Eh sì, perché, in occasione della Festa Patronale, è arrivata, con il suo 'Elettraton Tour' nientemeno che Elettra Lamborghini. Un'ospite davvero d'eccezione, per un evento altrettanto speciale e che ha saputo conquistare tutti. "Grazie Arconate e grazie agli amici di Arconate - sono state le parole del sindaco Mario Mantovani - Una piazza meravigliosa e una serata unica. Sono davvero contento e onorato di essere riuscito ad organizzare un simile evento". Musica, coreografie e spettacolo, alla fine, per una serata che ha regalato emozioni e dove le parole d’ordine sono state divertimento, animazione, coinvolgimento e voglia di fare festa assieme.

"SHOW" ELETTRA LAMBORGHINI AD ARCONATE



