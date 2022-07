'Festa della Madonna di Grée'

La tradizione che si rinnova. Lunedì 5 agosto, infatti, ecco la 'Festa della Madonn adi Grée'. Il programma, allora, prevede alle 10 la Santa Messa e alle 15 il Rosario, mentre, sempre nel pomeriggio, spazio alla musica, ai balli e al karaoke con il gruppo 'Every Night'. A disposizione, inoltre, durante la giornata servizio bar e zona giochi per i bambini.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!