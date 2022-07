'Notte Bianca' Casorezzo

La sensazione è stata di una rinascita collettiva. Quanto Casorezzo avesse bisogno di tornare a respirare aria di socialità e convivialità con un'emergenza pandemica che ancora comunque morde il freno è emerso appieno dal buon esito della 'Notte Bianca'.

La sensazione è stata di una rinascita collettiva. Quanto Casorezzo avesse bisogno di tornare a respirare aria di socialità e convivialità con un'emergenza pandemica che ancora comunque morde il freno è emerso appieno dal buon esito della 'Notte Bianca' dell'altro giorno. "Voglio esprimere - commenta l'assessore alle attività produttive Rosella Giola - un ringraziamento particolare e sentito a tutte le persone che sono intervenute numerose e hanno permesso la riuscita dell'evento". Ringraziamento che Giola estende anche a Pro Loco nella persona della presidente Monica Landini e commercianti, specialmente, in quest'ultimo caso, alle referenti cittadine Elena Marchiotto e Rina Oldani. E non mancano i ringraziamenti anche a Protezione Civile, Croce Rossa, Polizia Locale e Croce Bianca di Legnano per il sostegno logistico sull'aspetto della sicurezza. "I commercianti - spiega ancora Giola -hanno saputo organizzarsi in modo esemplare e attivo regalando a tutti una serata speciale attesa da tanto tempo e le associazioni". Insomma, una 'Notta Bianca' che per Casorezzo... si è colorata di rosa.

