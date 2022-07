'Festa d'Estate' e Villaggio Medievale a Robecchetto. Appuntamento sabato 23 e domenica 24 luglio, tra piazza Marcora e il Giardinone.

Due giorni di appuntamenti per tutti. Il 23 e 24 luglio, infatti, ecco a Robecchetto la 'Festa d'Estate' in piazza Marcora. Il programma prevede, allora, il sabato una serie di iniziative dalle 17 a mezzanotte, tra cui street food, birre artigianali e mercatino artigianale dedicato alle opere d’ingegno, hobbisti, artisti e artigiani: accessori moda, oggettistica in legno, abbigliamento etnico, bj con pietre dure, incensi e oggettistica esoterica, oltre ai concerti di Amarcord e delle Missklang; domenica, invece, la manifestazione prenderà il via alle 10 (sempre fino a mezzanotte), ancora con street food, birre artigianali, mercatino e la serata musicale con Enwyrd. Ma non è finita qui, perché in contemporanea, al Giardinone (il 23 luglio dalle 17 a mezzanotte e il 24 dalle 10 alle 19), ci sarà il Villaggio Medievale (accampamento storico, area ludica con giochi da tavolo e di abilità, campo di arcieria con tiro con l’arco storico per bambini e adulti, tavolo didattico di armi e armature e combattimenti di spade in tenuta leggera) fino allo spettacolo di fuoco alle 21 di domenica.

