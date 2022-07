'Rockantina': 30 anni di festa

Trent’anni di Rockantina, trent’anni che la scena giovanile e festaiola di Inveruno si anima di eventi sì musicali, ma anche di occasioni di socialità.

Trent’anni di Rockantina, trent’anni che la scena giovanile e festaiola di Inveruno si anima di eventi sì musicali, ma anche di occasioni di socialità. Il weekend dedicato alla manifestazione vera e propria è il terzo di luglio e quest’anno dopo due anni di stop forzato torna a far ballare e divertire la gente. Quattro giorni di musica, buona birra e buon cibo, per tutti i gusti davvero. Con, oltre agli ospiti, anche un concorso per lanciare gruppi emergenti, ovvero il contest intitolato ad Andrea Porta, fondatore di Rockantina, scomparso qualche anno fa, organizzato in collaborazione con Radio Magenta e Big Up Factory, nel quale i finalisti avranno la possibilità di suonare sull’ambito palco di Rockantina Live per provare a vincere la produzione di un videoclip musicale! Negli anni, però, Rockantina non è rimasta solo la manifestazione estiva, ma è divenuta una vera e propria associazione, a supporto del tessuto sociale del paese. Fondamentale il suo sostegno a iniziative davvero importanti come TuttoNatura, InverArt o la Fiera di San Martino. Ma ecco il programma di questa trentesima edizione, che si preannuncia memorabile: sabato 16 luglio sul palco salgono i vincitori del ‘Rockantina Music Contest Memorial Andrea Porta’ per le ultime battute della competizione, che vedranno un gruppo vincitore aggiudicarsi la realizzazione di un videoclip. La tradizionale quattro giorni, invece, prende il via presso il cortile del Torchio giovedì 21 luglio con il rapper Ensi; venerdì 22 tocca al dj Prezioso far ballare il pubblico; sabato 23 luglio, si suona il rock con la band ‘Rock School’ e in chiusura, domenica 24, sarà il turno dell’artista reggae Brusco.

