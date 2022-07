In festa con la Pro Loco

Dairago si prepara ad andare... a tutta birra. Alla bevanda chiara e scura è dedicata infatti la festa che sarà proposta per sabato 16 luglio dalla Pro Loco cittadina in piazza Francesco della Croce.

Dairago si prepara ad andare... a tutta birra. Alla bevanda chiara e scura è dedicata infatti la festa che sarà proposta per sabato 16 luglio dalla Pro Loco cittadina in piazza Francesco della Croce. I festeggiamenti si apriranno alle 19. La rassegna ospiterà anche uno stand per la presentazione dell'app sui murales dairaghesi. "Con gli appositi visori in 3D -s piegano i promotori dell'iniziativa - sarà possibile muoversi lungo percorsi con tutti i murales creati nelle varie edizioni del Palio delle contrade". Il programma della festa prevede anche due esibizioni musicali.

