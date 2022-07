ASPM: consiglio di amministrazione

A seguito delle elezioni amministrative dello scorso 12 giugno, il consiglio comunale di Magnago e Bienate con proprio atto n. 38 del 28/06/2022, ha approvato gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni e che occorre procedere alla nomina del nuovo CDA di ASPM-Azienda Speciale Pluriservizi Magnago.

A seguito delle elezioni amministrative dello scorso 12 giugno, il consiglio comunale di Magnago e Bienate con proprio atto n. 38 del 28/06/2022, ha approvato gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni e che occorre procedere alla nomina del nuovo CDA di ASPM-Azienda Speciale Pluriservizi Magnago. I candidati in possesso dei requisiti indicati nell’avviso allegato, possono presentare apposita istanza, all’Ufficio Protocollo del Comune di Magnago, entro le ore 13.00 del giorno 20.07.2022. Fac simile della domanda e tutte le indicazioni necessarie per presentare la propria candidatura sono definite nella documentazione presente sul sito internet del Comune.

