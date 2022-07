Mercoledì per i più piccoli, venerdì, invece, per i grandi. Si va al cinema, o meglio al 'Cinema sotto le stelle'. Così, infatti, si chiama l'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Nosate (a ingresso libero; inizio alle 21), che prenderà il via appunto questo 6 luglio nel cortile parrocchiale.

Mercoledì per i più piccoli, venerdì, invece, per i grandi. Si va al cinema, o meglio al 'Cinema sotto le stelle'. Così, infatti, si chiama l'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Nosate (a ingresso libero; inizio alle 21), che prenderà il via appunto questo 6 luglio nel cortile parrocchiale. E per quanto riguarda le pellicole del mercoledì, allora, saranno 'Luca' (6 luglio), Hercules' (13 luglio), 'Cenerentola Remake' (20 luglio) e 'Encanto' (27 luglio). Mentre per quelle del venerdì: '007. No Time To Die' (8 luglio), 'Lo stagista inaspettato' (15 luglio), 'Assassinio sul Nilo' (22 luglio), 'The blind side' (29 luglio). Per tutta la serata sarà attivo il servizio bar con gelati, pop corn, bibite, ecc...

