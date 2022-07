'Dair...estate': si fa sport in paese

Basket, volley, calcetto. Il prossimo weekend, tra venerdì 8 e domenica 10 luglio. Dairago si concede totalmente allo sport e lo farà proponendo l'iniziativa 'Dair...estate' riservata ai bambini tra i sei e gli undici anni, ai ragazzi tra i dodici e i sedici e ai giovani di età compresa tra 17 e 21.

Basket, volley, calcetto. Il prossimo weekend, tra venerdì 8 e domenica 10 luglio. Dairago si concede totalmente allo sport e lo farà proponendo l'iniziativa 'Dair...estate' riservata ai bambini tra i sei e gli undici anni, ai ragazzi tra i dodici e i sedici e ai giovani di età compresa tra 17 e 21. Venerdì 8 in piazza Francesco della Croce si svolgeranno, per ogni categoria, sfide di basket tre contro tre dalle 18 e, con inizio alla stessa ora, partite di volley nella palestra comunale. Sabato 9 spazio al calcetto diffuso nelle varie aree verdi del paese a partire dalle 16. i bambini avranno il loro quartier generale in piazza Francesco della Croce, i ragazzi in via Ghezzi e i giovani in via Verdi. Domenica 10, dalle 9, biclclettata aperta a tutti nella cornice del parco delle Roggie.

