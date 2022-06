Molluso: "Castanese prima scelta"

Le prime parole del nuovo allenatore della Castanese, Marco Molluso. "Non ho mai avuto dubbi che la mia scelta sarebbe ricaduta sui neroverdi".

Un passato da giocatore (tra campionati vinti e piazze blasonate) e un presente, invece, da mister, prima a Settimo Milanese, poi a Voghera e all'Accademia Pavese, fino alla Castanese. Proprio i neroverdi, la sua 'nuova' squadra, che guiderà nel prossimo campionato di serie D. Marco Molluso, eccolo, appunto, a Castano, per sostituire Alfio Garavaglia. "Nonostante le diverse chiamate ricevute, non ho avuto dubbi che la mia scelta sarebbe ricaduta sulla Castanese, società seria e capace di mettere a disposizione di un tecnico l’ambiente giusto per provare a fare bene - sono state le sue prime parole, riportate sulla pagina Facebook della società - Con il direttore sportivo Gianfranco Garavaglia poi ho già lavorato sia da giocatore che da allenatore e siamo decisamente sulla stessa lunghezza d’onda. Siamo una neopromossa e sarà sicuramente una stagione complicata, ma non per questo mancherà la verve per scendere in campo ogni domenica. So per certo che la mia Castanese non mollerà di fronte alle difficoltà e l’obiettivo sarà quello di preservare la categoria tanto desiderata dalla dirigenza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!