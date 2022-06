Il sorriso, o meglio i sorrisi (davvero tanti) saranno i protagonisti indiscussi. Che, poi, è anche scritto nel nome dell'iniziativa stessa. Tutto pronto, allora, all'auditorium 'Paccagnini' di Castano per la 'Festa del Sorriso', giunta quest'anno all'ottava edizione. L'appuntamento è sabato 2 luglio dalle 20, prima con il maialino sardo e, poi, ecco lo spettacolo del duo 'Fatti Così'.

