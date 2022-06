30 ann di 'Rockantina'

Inveruno si prepara a vivere i festeggiamenti per il trentesimo anniversario di Rockantina, evento nato nel 1992 grazie alla volontà di un gruppo di giovani. Quattro giorni dove a farla da padrone sarà la musica con format nuovo che vede aggiungersi la serata di sabato 16 luglio a conclusione del contest musicale.

Inveruno si prepara a vivere i festeggiamenti per il trentesimo anniversario di Rockantina, evento nato nel 1992 grazie alla volontà di un gruppo di giovani. Quattro giorni dove a farla da padrone sarà la musica con format nuovo che vede aggiungersi la serata di sabato 16 luglio a conclusione del contest musicale. La quarta edizione del Rockantina Music Contest dedicato all’amico Andrea Porta si è svolta in collaborazione a Radio Magenta; i gruppi che hanno superato le selezioni iniziali, iniziate a maggio, si esibiranno nella serata del 16 dove verrà decretato poi il vincitore. A chi salirà sul gradino più alto del podio verrà data la possibilità di incidere il proprio brano e realizzarne il video clip. I festeggiamenti continueranno poi la settimana successiva con Rockantina, la tradizionale quattro giorni di musica, buon cibo e tanto divertimento. Al via giovedì 21 luglio con il concerto live del rapper Ensi mentre venerdì 22 sarà protagonista dj Prezioso. Sabato serata dedicata al rock con la band ‘Rock School’ e in chiusura, domenica 24, l’artista reggae Rusco.

