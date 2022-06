Avis Turbigo: '70+1'

Importante e ‘speciale’ traguardo: 70+1, infatti, per l’Avis di Turbigo. 70 anni di impegno e attenzione al prossimo. L'altro giorno le celebrazioni

Le emozioni che, inevitabilmente, si mischiavano con i ricordi (tanti, tantissimi). E, in fondo, altrimenti non avrebbe potuto essere visto l’importante e ‘speciale’ traguardo. 70+1, infatti, per l’Avis di Turbigo. Già, ben 70 anni e più di attività e impegno costante per il prossimo in paese e sul territorio. “Un appuntamento davvero particolare - ha scritto il sindaco Fabrizio Allevi - Abbiamo festeggiato il 70° della fondazione della sezione Avis di Turbigo, purtroppo con un anno di ritardo a causa della pandemia, ma non con meno entusiasmo. Ringrazio innanzitutto il presidente Michele Stefani e tutti i donatori. Come ho avuto modo di dire nel discorso, mi ha colpito particolarmente il motto dell’Avis ‘Charitas Tas Usque ad Sanguinem’, ovvero carità fino al sangue, o più correttamente fino alla morte: come diceva Papa Giovanni Paolo II, “E’ in questa prospettiva (quella della carità) che si evidenzia in tutta la sua nobiltà il servizio reso da voi, Membri dell’AVIS. Voi non vi limitate a donare qualcosa che vi appartiene, donate qualcosa di voi stessi. Che cosa vi è di più personale del proprio sangue?”.

