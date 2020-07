Su i bicchieri per Lucia

Giovedì 9 luglio, dalle 18.30, un aperitivo per Lucia, storica gestrice del 'Caffé Italia-Corte del Vino', scomparsa durante il lockdown. Una parte dell'incasso a 'Cuore di Donna'.

Quel "Ciao" che si leverà forte e chiaro in coro, i bicchieri alzati verso il cielo e, poi, le emozioni e la commozione che faranno capolino nella testa e nei cuori. Tutti insieme, pera salutare, finalmente, l'amata Lucia, la storica gestrice (assieme al marito ed al figlio) del 'Caffé Italia-Corte del Vino', nonché amica e punto di riferimento per Turbigo, volata via per sempre in piena pandemia e che, a causa del lockdown, non hanno potuto accompagnare nel suo ultimo viaggio. Lo faranno, allora, adesso (precisamente questo giovedì, 9 luglio) quando si ritroveranno, appunto, davanti al suo locale e qui le renderanno omaggio. Ma l'iniziativa avrà anche una doppia valenza: da una parte, infatti, ecco il ricordo di una persona 'speciale' e che ha lasciato un segno indelebile in tanti turbighesi, dall'altra si fare, contemporaneamente, solidarietà, perché una parte dell'incasso verrà devoluto a 'Cuore di Donna', associazione impegnata in prima linea per la sensibilizzazione sulla prevenzione contro il cancro al seno. "Mamma sarebbe stata felice di poter aiutare le persone che si stanno confrontando, purtroppo, con simili situazioni e stanno lottando giorno dopo giorno - racconta il figlio Pier - L'appuntamento vuole, quindi, essere un momento di ricordo e, allo stesso tempo, di sostegno a chi soffre. Si è pensato di applicare un prezzo unico, ossia 5 euro, e di devolvere una parte dell'incasso proprio a questa importante realtà associativa. L'intero evento, poi, si svolgerà all'aperto, senza posti a sedere, e vedrà la partecipazione di alcuni nostri fornitori che, metteranno a disposizione i loro prodotti. Un grazie particolare ad un distributore del prosciutto 'San Daniele' per la partecipazione e, ovviamente, un ringraziamento enorme a chi ha promosso l'iniziativa".

