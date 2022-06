"Qualità delle acque dell'Olona sotto osservazione"

Il ritrovamento di pesci morti nell'Olona ha colpito profondamente anche lui. Il neosindaco di Canegrate Matteo Modica, però, non si limita all'amarezza, ma afferma che il Comune di cui è al governo da una manciata di giorni non lascerà alcunché di intentato per fronteggiare il problema.

Il ritrovamento di pesci morti nell'Olona ha colpito profondamente anche lui. Il neosindaco di Canegrate Matteo Modica, però, non si limita all'amarezza, ma afferma che il Comune di cui è al governo da una manciata di giorni non lascerà alcunché di intentato per fronteggiare il problema. "ll vicesindaco e assessore all'ambiente Davide Spirito - spiega - allertato dell'accaduto, ha partecipato alla fase di campionamento delle acque dell'Olona". Modica si fa forza con le conclusioni tratte da Cap Holding, gestore dell'impianto di depurazione, che "Escludono qualsiasi anomalia" e si dice in attesa delle verifiche in corso. L'attenzione alla qualità delle acque dell'Olona era stato uno dei punti segnati a caratteri cubitali dal neosindaco durante la sua seduta d'esordio lo scorso consiglio comunale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!