Linda Colombo pronta a ricandidarsi

La domanda gliel'avevano rivolta in tanti. E lei, con un anno d'anticipo, ha deciso di sciogliere il dubbio. Nel rinnovo delle rappresentanze istituzionali di Bareggio per il 2023, Linda Colombo ha annunciato di volersi ripresentare per strappare un secondo mandato da sindaco. "L'anno prossimo mi ricandiderò? - scrive in una nota - sì, ho dato la disponibilità alla mia squadra, forte del sostegno dei numerosi cittadini che stanno dimostrando di apprezzare il nostro operato". La sua scelta è figlia di una pluralità di valutazioni. In primo luogo, dice, "Intendo continuare il lavoro iniziato per migliorare la nostra Bareggio, nonostante una pandemia che ha sconvolto le nostre vite e ci ha costretti ad adottare d'urgenza una serie di misure economiche e sociali a sostegno della popolazione e delle imprese, ritengo che in questi quattro anni sia stato fatto tanto per il nostro paese". E, per chiarire meglio il concetto, scende nello specifico. "Abbiamo rimesso a nuovo la maggior parte dei parchi pubblici con giochi nuovi e sicuri - e continueremo in questa direzione fino alla fine del mandato, abbiamo asfaltato numerose strade e altre ne asfalteremo nelle prossime settimane, abbiamo ridato slancio ai centri sportivi e intrapreso una dura lotta contro gli incivili per migliorare il decoro urbano, abbiamo istituito nuovi servizi per le famiglie come l'ostetrica a domicilio e lo sportello legale gratuito e, grazie ai tanti eventi organizzati, abbiamo finalmente tolto a Bareggio quell'etichetta di paese morto che si portava dietro da decenni". Colombo non lascia in soffitta il senso di realtà e aggiunge che "c'è ancora molto da fare nei prossimi anni". In particolare, spiega, "C'è da utilizzare al meglio i cinque milioni di Euro per la riqualificazione della biblioteca e del bocciodromo e, a livello sovralocale, da proseguire la battaglia per il prolungamento della metropolitana nel Magentino".

