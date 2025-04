Si è dimesso l'assessore Paietta

Giovedì 17 aprile l’assessore Lorenzo Paietta ha rassegnato le dimissioni per motivi familiari e lavorativi.

“Ho riflettuto a lungo su questa decisione che prendo a malincuore – ha dichiarato Paietta – ma purtroppo non riesco più a dedicare il tempo necessario a portare avanti al meglio le mie deleghe. Quella di questi sette anni per me è stata una magnifica esperienza, per la quale ringrazio il sindaco Linda Colombo, la sezione della Lega di Bareggio, la maggioranza attuale e quella passata, gli uffici comunali per lo splendido rapporto che si è instaurato, le associazioni e i volontari che hanno collaborato con me e i cittadini per le tante attestazioni di stima per quanto fatto. Rimarrò comunque a disposizione se ci sarà bisogno e sono certo che il grande lavoro svolto, soprattutto per quanto riguarda gli eventi, non andrà perduto. Mi auguro di essere riuscito a lasciare il segno, grazie ancora a tutti”.

“Sono dispiaciuta per la decisione di Lorenzo ma la famiglia prima di tutto – ha aggiunto il sindaco Linda Colombo -. Lo ringrazio per il lavoro svolto e per il supporto che mi ha dato in questi sette anni sia dal punto di vista politico sia da quello umano, perché prima di essere un ottimo assessore è un amico. Il suo impegno è stato sotto gli occhi di tutti: in questi anni, infatti, ha rivitalizzato Bareggio, che da paese ‘morto’ è diventato un esempio virtuoso per quanto riguarda la vitalità e la socialità. Penso al Bareggio Music Village, al ‘Salta a Bareggio’, al Bareggio Young Music Festival, alle iniziative di Natale... è lunghissimo l’elenco degli eventi ideati da Lorenzo e tutti hanno riscosso un grandissimo successo”.

Per il momento le deleghe di Paietta rimangono in capo al sindaco.

