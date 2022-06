Castanese: Molluso nuovo mister

Alfio Garavaglia va, Marco Molluso arriva. Sarà proprio lui, infatti, il nuovo allenatore della Castanese. Negli ultimi anni tecnico all’Accademia Pavese, a Voghera e a Settimo Milanese, il neo mister è pronto a sedersi in panchina, per guidare i neroverdi nel prossimo campionato di serie D.

