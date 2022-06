Fausto Leali in concerto a Castano

La musica che ha unito emozioni e ricordi. Le note che si mischiavano con la sua inconfondibile voce. Fausto Leali in concerto in piazza Mazzini a Castano.

La musica che ha unito emozioni e ricordi. Le note, poi, che si mischiavano con la sua inconfondibile voce. Nientemeno che Fausto Leali. Sì, proprio lui, là in piazza Mazzini a Castano, assieme a 'Vito Di Modugno Quartet' (tra gli appuntamenti di quest'estate della rassegna del Polo Culturale del Castanese 'Il Patrimonio in scena, Suoni e Voci d’Estate 2022'). Un brano, un altro, ancora uno, per vivere una serata davvero speciale e che ha saputo conquistare tutto il pubblico. (Foto di Gianni Mazzenga)

FAUSTO LEALI: MUSICA DI EMOZIONI E RICORDI IN PIAZZA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!