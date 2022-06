'La storia di Milano in 50 minuti'

Un viaggio comico ed emozionante per grandi e piccoli nella storia di Milano e della Lombardia, dai Celti ai giorni nostri. E' 'La storia di Milano in 50 minuti' della 'Ditta GiocoFiaba' che andrà in scena stasera (24 giugno) all'oratorio di Furato.