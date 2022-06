Operazione 'Comune pulito'

Insieme per un territorio più pulito. E così ecco che il Comune di Inveruno, in collaborazione con il gruppo 'Strade Pulite', organizza una giornata di volontariato ecologico, raccolta rifiuti abbandonati e pulizia strade.

Insieme per un territorio più pulito. E così ecco che il Comune di Inveruno, in collaborazione con il gruppo 'Strade Pulite', organizza una giornata di volontariato ecologico, raccolta rifiuti abbandonati e pulizia strade. L'appuntamento è per sabato 25 giugno. Il programma, allora, prevede il ritrovo alle 9 presso il Palazzo Comunale (Sala delle Vetrate), mentre le aree interessate saranno le vie periferiche di Inveruno e Furato. Termine alle 12; dotazione richiesta: pettorina catarifrangente, guanti resistenti e scarpe pesanti.

