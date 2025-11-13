meteo-top

I convegni sull’evoluzione agricola

Tra cratività e futuro del nostro cibo i convegni della 418esima Antica Fiera di San Martino che animeranno la Sala “F. Virga” della Biblioteca Comunale.
Inveruno - Un convegno all'Antica Fiera di San Martino

La Fiera di San Martino non è solo tradizione, ma anche luogo di confronto e pensiero. È in questa prospettiva che si inseriscono i convegni dedicati al tema “Agricoltura creativa per il futuro del nostro cibo”, che animeranno la Sala “F. Virga” della Biblioteca Comunale nei giorni di venerdì, sabato e lunedì. Si comincia venerdì 14 novembre alle 21, con un incontro introduttivo che vedrà la partecipazione di Francesca Castagnetti dell’associazione Let Eat Bi di Biella e Giorgio De Ambrogio dell’associazione Bosco dei 100 Frutti di Bareggio. Due esperienze diverse ma complementari, accomunate da una visione innovativa dell’agricoltura come strumento di inclusione, sostenibilità e crescita comunitaria. Il dialogo proseguirà sabato 15 novembre alle 17, con gli interventi di Lucrezia Bianchi, dell’azienda agricola Bianchi – Riso Magenta, e di Daniele Noè, dell’azienda agricola Aunis. Due giovani realtà del territorio che racconteranno la loro esperienza diretta tra risaie, filiera corta e agricoltura consapevole. Infine, lunedì 17 novembre alle 10, l’appuntamento conclusivo sarà dedicato al confronto con Marco Sala di Cascina Selva (Ozzero), per un ulteriore approfondimento su come coniugare tradizione contadina e innovazione tecnologica.

