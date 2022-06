Dalla siccità e dalle problematiche all'agricoltura, passando per il Masterplan di Malpensa: se ne parlerà durante l'assemblea del Coordinamento 'Salviamo il Ticino'.

Diversi saranno i temi e gli argomenti che verranno affrontati: dalla prolungata siccità che ha caratterizzato questi ultimi sei mesi e che sta provocando non pochi problemi all'agricoltura, passando per le procedure che stanno escludendo buona parte del territorio e i loro rappresentanti dalle scelte relative al Masterplan di Malpensa e, poi, molto altro ancora. E se ne parlerà domenica 26 giugno, alle 10.30 in sala consiliare a Cuggiono, durante l'assemblea organizzata dal Coordinamento 'Salviamo il Ticino'. Un momento certamente importante, per confrontarsi, analizzare la situazione passata e quella attuale e capire che cosa sta accadendo. Al termine, inoltre, verrà presentata la 'Guida del Ticino in canoa', realizzata dallo stesso Coordinamento ed edita da National Geographic.

