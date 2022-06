"Noia fatti da parte...". Eh sì, perché nelle prossime settimane e nei prossimi mesi saranno davvero tante le iniziativa in programma a Castano.

"Noia fatti da parte...". Eh sì, perché per nelle prossime settimane e nei prossimi mesi a Castano sarà un vero e proprio susseguirsi di iniziative. L'Estate Castanese 2022, insomma, vedrà davvero tanti appuntamenti pensati proprio per tutti. Ecco, allora, che si partirà con la 'tre giorni' di musica ('Live in Castano') in piazza Mazzini il 23 (Enwyrd, American College e Amarcord), il 24 (Vito Di Modugno Quartet con il super ospite Fausto Leali) e il 25 (Loreley; opening Missklang, progetto musicale benefico 'Come un volo d’Angelo'). Quindi, il 29, al museo civico, 'Teatro al Museo' (Divina Commedia. Inferno, lettura dei Canti XXXIII e XXIV. Compagnia Il Punto e Pro Loco), per chiudere questo mese, il 30, con la 'Castano di Notte' (gara podistica non competitiva promossa dall’Asd Amici dello Sport). Numerosi ancora i momenti per ritrovarsi e stare insieme anche a luglio: il 2 in Villa Rusconi (alle 21) Concerto d’Estate del Corpo Musicale Santa Cecilia e sempre il 2, dalle 19.30 all’Auditorium Paccagnini, Festa del Sorriso ('Fiore che Ride'). Il 6, 13, 20 e 27 (alle 21) al museo civico 'Cinema al Museo' (Pro Loco), il 9, dalle 19 nel centro cittadino, seconda edizione di 'Castano Primo Busker Festival' e il 15 (in centro) toccherà alla 'Castano in Rosa'. Ma non è finita qui, perché a settembre si ripartirà con una serie di altri eventi: il 2 in viale Rimembranze alle 21 'Spettri, inno alla vita' (Compagnia Teatrale Il Punto), il 17 alle 10 al centro sportivo comunale Annibale Sacchi 'Sei in pista' (corsa in pista organizzata dall’Asd Amici dello Sport), il 17, dalle 17 in piazza Mazzini, 'Festa dello Sport' e, infine, il 18, dalle 15 in piazza Mazzini, 'Caccia al tesoro' (Pro Loco).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!