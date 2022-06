L'esibizione del Sincronizzato

Come tradizione anche quest’anno si è svolta l’esibizione estiva della Squadra di Nuoto Sincronizzato Games Sport. La cornice è stata quella della piscina di Cuggiono.

Come tradizione anche quest’anno si è svolta l’esibizione estiva della Squadra di Nuoto Sincronizzato Games Sport. La cornice è quella elegante e prestigiosa della vasca olimpionica dello storico impianto di Cuggiono. Con gli spalti gremiti è andata in scena una forse delle migliori esibizioni degli ultimi anni che testimoniano la bontà del lavoro svolto con impegno dalle atlete sotto l’attenta guida dell’Allenatrice Claudia Cattaneo, splendidamente coadiuvata da Francesca Ribolla e Giorgia Biscozzi. Ben 18 gli esercizi proposti, dai singoli a quelli a coppia fino ad arrivare agli esercizi di squadra che ha visto protagoniste tutte le atlete. Alcuni di questi gli stessi che hanno portato le Atlete Cuggionesi a distinguersi nelle gare e nei Trofei FIN e UISP dove più volte sono anche salite sul gradino più alto del podio. Applausi meritatissimi insieme all’omaggio floreale offerto da Brambilla Fiori, ma anche l’enorme soddisfazione del Presidente della Società Sportiva che continua a credere anche in questo settore agonistico. La serata si è conclusa con una pizzata comunitaria sulla terrazza della Piscina di Cuggiono, a tutti gli effetti la loro casa sportiva. Gli allenamenti continueranno comunque fino a fine luglio, occasione magari per informarsi ed entrare a far parte di questa bella Squadra. Ecco tutte le atlete in ordine rigorosamente alfabetico: Battocchio Allegra-Boschetti Marta-Boschetti Sara-Brasca Alessia-Brasca Giorgia-Cappellaccio Martina-Caputo Ludovica-Ceriani Margherita-Cislaghi Giada Colombini Vittoria-Cosenza Giorgia-Cosenza Giulia-Dell'acqua Lucrezia-Garau Beatrice-Gualdoni Greta-Manfredi Emma-Mantovani Vittoria-Mazzocco Clara-Miramonti Viola-Nebuloni Elisa-Rondena Selena-Vago Martina-Verdelli Sara-Zesllari Alisa.

