In 7.000 allo street food

“E’ stato bello vedere tanti giovani e tante famiglie con bambini stare insieme e divertirsi qui a Bareggio, senza dovere andare altrove a cercare un po' di "vita"

Più di 7.000 presenze in tre giorni: grande successo per l’International Street Food che ha animato il paese da venerdì a domenica con buon cibo, musica e giochi per bambini. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’iniziativa: i volontari, le associazioni, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile gli sponsor, i track, le band che si sono esibite e i cittadini che hanno partecipato numerosi – ha dichiarato Lorenzo Paietta, vicesindaco con delega ai Grandi Eventi -. Ora appuntamento a venerdì sera con Avisland e la musica di Dj Fargetta e Prezioso. Poi, dal 1° al 3 luglio, sempre al pratone di via Primo Maggio, Summer Street Food”.

“E’ stato bello vedere tanti giovani e tante famiglie con bambini stare insieme e divertirsi qui a Bareggio, senza dovere andare altrove a cercare un po' di "vita" – ha aggiunto il sindaco Linda Colombo -. Grazie all’assessorato ai Grandi Eventi stiamo proponendo una serie di iniziative che coinvolgono grandi e piccini durante tutto il corso dell’anno. Mi unisco ai ringraziamenti del vicesindaco e ringrazio anche lui, che ha preparato un calendario estivo che non ha precedenti nella storia di Bareggio”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!