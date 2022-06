Pronti per una 'Notte Divina'? Che, poi, è proprio il titolo dell'iniziativa. L'appuntamento, allora, è per il 26 giugno a Malvaglio.

Pronti per una 'Notte Divina'? Che, poi, è proprio il titolo dell'iniziativa. L'appuntamento, allora, è per il 26 giugno a Malvaglio, quando dalle 18, in via Chiesa, ecco le bancarelle degli hobbisti e il punto gioco per i bambini con i gonfiabili, mentre dalle 20 spazio alla musica dei 'Divina Band'. Durante l'evento, ci sarà la possibilità di cenare nei bar e nei locali.

