Dagli hobbysti allo street food passando per i deejay. Dairago, sabato 18 giugno, si vestirà decisamente a festa spalancando con la 'Dairago by night' le porte all'estate. Il quartier generale sarà piazza Francesco della Croce dove le persone si potranno intrattenere convivialmente tra le 18 e le 24. Organizzato dal comune in collaborazione con Pro Loco, Protezione Civile e Armadio Solidale, il momento aggregativo costituisce anche un'occasione per ritrovarsi tutti insieme dopo il tragico periodo emergenziale della pandemia.

