Torna il 'MiMo'

Torna dopo due anni di stop il 'MiMo-Milano Monza motor show' giunto alla seconda edizione e articolato su due giornate milanesi e due monzesi.

I due momenti fondamentali della prima giornata sono il taglio del nastro, giovedì 16 giugno, alle 10, in piazzetta Reale (piazza Duomo) alla presenza dell'assessore regionale Fabrizio Sala e del presidente di 'MiMo' Andrea Levy e alle 19 sempre in Duomo con la partenza della 'Premiere parade' ovvero la parata di super-car che gireranno intorno alla piazza guidate dai manager dei brand in esposizione.

Venerdì 17 giugno, invece, un momento di riflessione e di lavoro per tutti gli addetti del settore automotive con il convegno organizzato insieme a Regione Lombardia all'auditorium 'Testori' piazza Città di Lombardia dal titolo 'Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità' a partire dalle 14.

Così l'assessore alla Ricerca e Innovazione, Fabrizio Sala: "Questo evento, e il convegno in Regione in particolare, conferma il ruolo di primo piano dell'industria automobilistica nel nostro Paese, che sta rivoluzionando ormai quotidianamente il modo di vivere e di muoversi di tutti noi. L'innovazione e le tecnologie applicate al campo della mobilità rappresentano la nuova sfida per il futuro delle grandi aree metropolitane per risolvere i problemi di traffico e di inquinamento ambientale".

Assistere al simposio in presenza è semplice, basta un clic su www.milanomonza.com compilando il form che dà diritto all'ingresso gratuito. Sabato 18 e domenica 19, poi, Monza sarà protagonista con il passaggio della 40^ edizione della MilleMiglia in autodromo alle 11. Domenica infine spazio alle super-car che sfrecceranno sull'asfalto del 'tempio della velocità' a chiusura dell'evento.

