90 anni di Dellorto: grande festa all’U-Power Stadium

Presso la Lounge Rinascente dell’U-Power Stadium si è tenuto l’esclusivo evento promosso da Dellorto per celebrare i 90 anni del brand, eccellenza italiana, nota universalmente per i suoi carburatori. The Perfect Lap, questo il nome della serata, è lo stesso che ha contraddistinto tutti gli eventi legati alla celebrazione dei 90 anni di Dellorto e che richiama volutamente il Dna sportivo dell’azienda. Numerose le personalità del mondo dello spettacolo e dello sport intervenute, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza l’affetto e la stima per la casa brianzola. Una realtà produttiva fortemente legata al territorio dove è nata nel 1933 e che da tre generazioni vede alla sua guida la famiglia Dell’Orto. Tra gli ospiti presenti alla serata: Elisabetta Gregoraci, Giorgia Rossi, Benedetta Mazza, “le Iene” Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, Mara Sangiorgio, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Matteo Bobbi, Alvise Rigo, Ayda Yespica, Cecilia Capriotti, Youma Diakite, Alessandra Gilioli, Giovanni Fois, Matilda Porta, il capitano di AC Monza Matteo Pessina con Andrea Colpani, Giulio Donati e il mister Palladino. Oltre ai campioni Andrea Iannone, Luca Salvadori, Giorgio Amati, Filippo Carossino, Simone De Maggi, Sophie Carrigill e molti altri. Ma oltre ai tanti vip e agli amici, protagonista della serata è stata la splendida Porsche da corsa 992 GT3 CUP con livrea tricolore DELLORTO. Vettura del team Dinamic Motorsport di Maurizio Lusuardi che nel 2023 ha partecipato alla Porsche Mobil1 Supercup (campionato professionistico che si disputa in concomitanza con i più importanti Gran Premi di Formula e al Porsche Carrera Cup Italia con alla guida il pilota riminese Giorgio Amati. Altro set fotografico, davanti al quale si sono alternate le celebrities per immortalare momenti di grande festa è stato quello composto da una iconica Vespa anni’80. Un pezzo completamente originale che equipaggiava di serie il rinomato carburatore Dellorto. Oggetto del desiderio di diverse generazioni di teenager appassionati di motori. Lo spettacolo dell’istrionico Teo Teocoli ha rallegrato gli invitati che hanno poi successivamente assistito anche alla performance della bravissima cantante Roberta Bonanno, ex concorrente di Amici e di Tale e Quale Show. La serata si è poi conclusa con il DJ set di Giada Brince. L’evento, in pieno rispetto della filosofia aziendale DELLORTO, ha voluto mettere al centro l’importanza di una realtà familiare che nel corso dei suoi 90 anni ha saputo innovarsi e rinnovarsi sino a diventare riferimento per appassionati del settore e del motorsport in tutto il mondo attraversando diverse generazioni. La serata, tenutasi volutamente a Monza, ha voluto sottolineare il legame importante di DELLORTO con il suo territorio: la Brianza. Un impegno che si concretizza da anni anche con diverse iniziative e sponsorizzazioni verso realtà dello sport e del sociale radicate sul territorio: AC Monza e Briantea84. Lo spirito sportivo e grintoso dell’azienda, da sempre protagonista di competizioni sportive mondiali è stato raccontato nel corso dell’evento dai testimonial e dal board aziendale rappresentato dalla famiglia Dell’Orto. Andrea Dell’Orto, vice president di Dell’Orto S.p.A.: "The perfect lap, il nostro giro perfetto, arriva stasera qui a Monza che è il cuore di un territorio dove noi siamo nati e ancora oggi più che mai presenti. Da tre generazioni la nostra famiglia si sussegue in questa realtà, DELLORTO, che forte del suo DNA sportivo ha negli anni saputo crescere e diventare un brand sinonimo di un prodotto (il carburatore). Ma oggi siamo più di un prodotto e siamo una grande famiglia ancor prima che un brand. Un tutt’uno tra l’azienda e il suo territorio che stasera con tanti amici, che ringrazio per essere intervenuti, vogliamo celebrare tutti insieme. Un giro lungo 90 anni che qui non finisce ma che da qui si rilancia verso traguardi futuri".

