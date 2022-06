Uno per uno, alla fine, come sono andati i candidati consiglieri delle due liste ‘in corsa’ alle ultime elezioni comunali di Magnago e Bienate? Le singole preferenze.

Uno per uno, alla fine, come sono andati i candidati consiglieri delle due liste ‘in corsa’ alle ultime elezioni comunali di Magnago e Bienate? Quanti voti, insomma, hanno preso singolarmente? Partiamo dai vincitori, ossia da ‘Insieme per Magnago e Bienate’: Federica Berlanda 209, Tiziana Candiani 188, Emanuele Brunini 162, Paolo Bonini 148, Maria Grazia Ragona 144, Massimo Riondato 119, Franco Piantanida 117, Valentina Fasani 111, Carlo Donghi 108, Giacomo Redolfi 91, Salvatore Miceli 74, Kevin Re 63. Mentre per quanto riguarda ‘Progetto:Cambiare’: Carla Picco 203, Andrea Scampini 162, Massimo Rogora 153, Federica Berretti 120, Romina Colombo Nisoli 97, Paolo Bruno Rolla 80, Maria Lorena Ziprandi 73, Luca Grassi 49, Fabio Alfano 48, Manuela Lietti 43, Gabriele Colombo 42, Paola Zavattaro 36.

