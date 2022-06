Candiani nuovo sindaco

Dario Candiani è il nuovo sindaco di Magnago e Bienate. Vince il Centrodestra, contro Gianluca Marta e la lista uscente al governo di ‘Progetto:Cambiare’.

Magnago e Bienate hanno scelto di dare un taglio agli ultimi 10 anni. È, infatti, Dario Candiani della lista ‘Insieme per Magnago e Bienate’ (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e la civica ‘SiAmo Magnago e Bienate’) il nuovo sindaco. “Sono contento, per me e per la mia squadra - ha detto il neo primo cittadino - Un risultato importante: grazie a chi mi ha dato fiducia. Spero adesso nel corso della mia legislatura di acquisire anche il consenso di chi non mi ha votato. Siamo pronti a lavorare per costruire il presente e il futuro del capoluogo e della frazione”.

DARIO CANDIANI: "UN RISULTATO IMPORTANTE. GRAZIE A TUTTI"



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!