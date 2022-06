Conclusi i lavori in Colonia

Praticamente conclusa una fase importante dei lavori di ristrutturazione della Colonia Elioterapica di Turbigo.

Praticamente conclusa una fase dei lavori di ristrutturazione della Colonia Elioterapica di Turbigo. "Oltre ad un restyling delle sale interne, del portico, dei serramenti - ha scritto il sindaco Fabrizio Allevi - è stato fatto soprattutto un intervento di riqualificazione elettrica e termica, il tutto grazie a finanziamenti regionali (260.000 euro) e statali (140.000 euro), quindi ancora una volta senza toccare le tasche dei cittadini. Ringrazio l'assessore Marzia Artusi che si è fatta promotrice di tale opera, che spero sia solamente l'inizio: si è impegnata, infatti, anche per la partecipazione ad un bando del PNRR del valore di 1 milione di euro per riqualificare l'intero stabile in disuso a fianco. E un grazie alla vicesindaca Manila Leoni per l'impegno ormai più che decennale nell'organizzare le prossime settimane di centro estivo, vero cuore pulsante di questo luogo comunale. Sono convinto che proprio grazie a questa sinergia, la nostra colonia potrà diventare un centro davvero unico nel suo genere".

