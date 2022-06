Pronti a ritrovarsi, stare insieme e divertirsi. A Magnago, infatti, è tempo di 'San Martino in Festa'. Si comincerà, allora, oggi e si andrà avanti per due weekend.

Pronti a ritrovarsi, stare insieme e divertirsi. A Magnago, infatti, è tempo di 'San Martino in Festa'. Si comincerà, allora, oggi (10 giugno) con 'Cena con noi' e la serata musicale con 'Gente in Comune Band'; quindi, sabato 11 di nuovo cena e musica, stavolta assieme a 'Giacomo'; mentre domenica 12, pranzo, cena e musica con 'Marzio e Lara'. Inoltre, durante la 'tre giorni' gionfiabili e giochi di Paolini, oltre alla domenica alla merenda con le frittelle di 'Stefy & Lele'. Ma la manifestazione non è finita qui, perché si proseguirà venerdì 17 con la cena e la serata disco e karaoke con 'Dj Antony'; sabato 18, invece, accanto alla cena, si ascolterà musica e si ballera grazie a 'Paola Fabiani Band'; infine, domenica 19, pranzo, cena e serata tra musica e ballo con 'Giacomo'. Anche in questo fine settimana, venerdì e sabato gonfiabili e giochi di Paolini, domenica, inoltre, merenda con le frittelle di 'Stefy & Lele' e per i più grandi torneo di burraco. Il ricavato della festa verrà devoluto in opere di beneficenza. Durante tutto l'evento sarà diponibile il servizio bar e con panini e patatine.

